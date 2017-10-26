Исследование: Фрукты лучше всего мыть однопроцентным раствором соды
26 октября 2017 - 19:10 AMT
PanARMENIAN.Net - Ученые из США на примере яблок определили лучший способ мытья фруктов.
Исследование опубликовано в Journal of Agricultural and Food Chemistry.
Проведя серию экспериментов, ученые показали, что тиабендазол и фосмет лучше всего удаляются однопроцентным раствором пищевой соды. Промывание яблока в течение 12 минут удаляет с поверхности 80 процентов первого вещества, а за 15 минут — 96 процентов второго, пишет Lenta.ru со ссылкой на Американское химическое общество.
Различие во времени обусловлено глубиной проникновения химикатов в кожуру яблока (80 и 20 микрометров для тиабендазола и фосмета соответственно).
Протирание яблока тканевым материалом поможет удалить пыль и крупные частицы грязи, но бесполезно с точки зрения очистки фрукта от химикатов, отмечают эксперты. Промывание водопроводной водой или раствором отбеливателя Clorox слабо помогает в очистке яблок от химикатов.
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