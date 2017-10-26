// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Исследование: Фрукты лучше всего мыть однопроцентным раствором соды

Исследование: Фрукты лучше всего мыть однопроцентным раствором соды
26 октября 2017 - 19:10 AMT

PanARMENIAN.Net - Ученые из США на примере яблок определили лучший способ мытья фруктов.

Исследование опубликовано в Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Проведя серию экспериментов, ученые показали, что тиабендазол и фосмет лучше всего удаляются однопроцентным раствором пищевой соды. Промывание яблока в течение 12 минут удаляет с поверхности 80 процентов первого вещества, а за 15 минут — 96 процентов второго, пишет Lenta.ru со ссылкой на Американское химическое общество.

Различие во времени обусловлено глубиной проникновения химикатов в кожуру яблока (80 и 20 микрометров для тиабендазола и фосмета соответственно).

Протирание яблока тканевым материалом поможет удалить пыль и крупные частицы грязи, но бесполезно с точки зрения очистки фрукта от химикатов, отмечают эксперты. Промывание водопроводной водой или раствором отбеливателя Clorox слабо помогает в очистке яблок от химикатов.

Ссылки по теме:
Lenta.ru. Назван лучший способ мытья фруктов
 Самое значимое
К Земле летит крупнейший астероидК Земле летит крупнейший астероид
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Россия доставила в Азербайджан новую партию военной техникиРоссия доставила в Азербайджан новую партию военной техники
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
Partner news
 Статьи
Дети-убийцы, нефть и геноцид

Что происходит в стране «Героя Авроры»

 Самое читаемое в разделе
Ученые призвали молодежь не уступать место бабушкам и дедушкам
Курс биткоина установил новый рекорд - выше $5800
В США арестовали скрывавшегося 27 лет клоуна-убийцу
Mercedes снимает знаменитый «Гелендваген» с производства
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Известна дата проведения фестиваля электронной музыки GEM Fest-2018 в Грузии Одно из главных музыкальных событий в Грузии 4-й год подряд пройдет в Анаклии. Пока не известен лайн-ап сезона 2018 года, однако организаторы обещают вскоре опубликовать всю информацию
Армянские боксеры завершили выступление на ЧЕ Последним из 9 вышедших на турецкий ринг боксеров оставался Эрик Тохян (49 кг)
Геворк Вермишян назначен исполнительным директором «МегаФон» Решение должно быть одобрено внеочередным Общим собранием акционеров 30 ноября 2017 года
Правительство Армении одобрило проект закона о ратификации Таможенного кодекса ЕАЭС Договор предусматривает урегулирование практически всех таможенных полномочий, связанных с импортом и экспортом товаров в страны-члены ЕАЭС из стран, не входящих в этот союз