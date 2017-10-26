Совет Европы перешел к жестким мерам против Азербайджана: Страна нарушает Европейскую конвенцию

PanARMENIAN.Net - Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) уведомил Азербайджан о намерении начать юридическую процедуру в связи с неисполнением постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Ильгар Мамедов против Азербайджана». Если заключенный оппозиционер Ильгар Мамедов, в 2013 году осужденный на семь лет лишения свободы за блог о президентских выборах в стране, не будет освобожден до 29 ноября, в отношении Азербайджана может быть возбужден судебный процесс в Большой палате ЕСПЧ о нарушении государством Европейской конвенции.

Таким образом, КМСЕ исполнил свое данное месяц назад обещание впервые применить на практике — в отношении Азербайджана — действующий с 2010 года п. 4. ст. 46 Конвенции по защите прав человека (статья обязывает государства - члены СЕ соблюдать конвенцию), что является наиболее жесткой мерой в рамках полномочий КМСЕ по надзору за исполнением решений ЕСПЧ, передает «Ъ».

Конвенция позволяет обратиться в Большую палату ЕСПЧ для установления факта нарушения государством обязательства ее соблюдать.

В 2014 году ЕСПЧ признал дело Мамедова «политически мотивированным». Суд, в частности, установил, что реальная цель преследования политика и содержания его под стражей заключалась в том, чтобы заставить его замолчать или наказать за критику в отношении правительства в нарушение ст. 18 конвенции.

В сентябре 2017 года генсекретарь СЕ Турбьорн Ягланд призвал возбудить против азербайджанских властей судебный процесс, заявив, что они «должны задуматься» о соблюдении конвенции. И на сентябрьской сессии по надзору за исполнением решений ЕСПЧ КМСЕ решил в октябре рассмотреть этот вопрос.

Согласно сегодняшней промежуточной резолюции, Комитет министров дает азербайджанским властям срок до 29 ноября, чтобы те представили свою позицию в письменном виде. Если за это время постановление ЕСПЧ не будет исполнено, Комитет министров 5 декабря обсудит еще одну промежуточную резолюцию о возвращении дела в Европейский суд с запросом, нарушает ли страна конвенцию.

Для такого обращения потребуется не менее двух третей голосов в КМСЕ, результатом его рассмотрения Большой палатой КМСЕ станет уже не политическое (принятое представителями 47 государств—членов СЕ в КМСЕ), а более весомое судебное признание государства нарушителем конвенции. По сути, следующим шагом должен быть вопрос о членстве государства в СЕ, однако формально это не предусмотрено, и эксперты считают такую постановку вопроса маловероятной.