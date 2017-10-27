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В Нью-Йорке построят футуристический небоскреб по проекту армянского архитектора

В Нью-Йорке построят футуристический небоскреб по проекту армянского архитектора
27 октября 2017 - 12:31 AMT

PanARMENIAN.Net - На Манхэттене будет построен суперплоский футуристический небоскреб по проекту московской компании Meganom, со-основателям которой является армянский архитектор Юрий Григорян. Об этом сообщает американское архитектурное издание Dezeen.

Проект строительства уже одобрен.

Высота здания составит 305 метров, а на самом верху будет расположена смотровая площадка, откуда откроется вид на весь Нью-Йорк.

Здание станет единственным в своем роде небоскребом на Манхэттене, однако оно не будет превышать высоту самого известного небоскреба Нью-Йорка – Empire State Building.

Архитектор Юрий Григорян является выпускником Московского архитектурного института (МАрхИ). В 1999 году с партнером Александрой Павловой он основал архитектурное бюро «Проект Меганом». С 2006 года Григорян ведет студию в МАрхИ, является членом градостроительного совета инновационного центра «Сколково».

Ссылки по теме:
Dezeen. Meganom gains permission for skinny supertall skyscraper in Manhattan
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