Армянские боксеры завершили выступление на ЧЕ

PanARMENIAN.Net - На проходящем в Анталье молодежном (до 18 лет) чемпионате Европы по боксу представители сборной Армении завершили выступление.

Последним из 9 вышедших на турецкий ринг боксеров оставался Эрик Тохян (49 кг). Армянский спортсмен в 1/4 финала уступил венгерскому боксеру и также выбыл из борьбы за призовые места, передает пресс-служба НОКА.