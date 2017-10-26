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Армянские боксеры завершили выступление на ЧЕ

Армянские боксеры завершили выступление на ЧЕ
26 октября 2017 - 18:03 AMT

PanARMENIAN.Net - На проходящем в Анталье молодежном (до 18 лет) чемпионате Европы по боксу представители сборной Армении завершили выступление.

Последним из 9 вышедших на турецкий ринг боксеров оставался Эрик Тохян (49 кг). Армянский спортсмен в 1/4 финала уступил венгерскому боксеру и также выбыл из борьбы за призовые места, передает пресс-служба НОКА.

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