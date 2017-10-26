Известна дата проведения фестиваля электронной музыки GEM Fest-2018 в Грузии
26 октября 2017 - 19:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Грузинский фестиваль электронной музыки GEM FEST в 2018 году продлится всего 4 дня - с 9 августа по 12-е. Об этом сообщается на странице фестиваля в Facebook.
Одно из главных музыкальных событий в Грузии 4-й год подряд пройдет в Анаклии (регион Самегрело – Земо Сванети). Пока нет информации о билетах и лайн-апе сезона 2018 года, однако организаторы обещают вскоре сообщить обо всем.
В 2017 году GEM FEST претендовал на звание самого длинного по времени проведения фестиваля электорнной музыки: он продлился месяц - с 14 июля по 14 августа. Однако в 2018 году видимо было решено отказаться от этой мысли.
В первый раз фестиваль электронной музыки GEM Fest прошел в Анаклии в 2015 году. В его основу лег популярный украинский проект KaZantip.
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