Известна дата проведения фестиваля электронной музыки GEM Fest-2018 в Грузии

PanARMENIAN.Net - Грузинский фестиваль электронной музыки GEM FEST в 2018 году продлится всего 4 дня - с 9 августа по 12-е. Об этом сообщается на странице фестиваля в Facebook.

Одно из главных музыкальных событий в Грузии 4-й год подряд пройдет в Анаклии (регион Самегрело – Земо Сванети). Пока нет информации о билетах и лайн-апе сезона 2018 года, однако организаторы обещают вскоре сообщить обо всем.

В 2017 году GEM FEST претендовал на звание самого длинного по времени проведения фестиваля электорнной музыки: он продлился месяц - с 14 июля по 14 августа. Однако в 2018 году видимо было решено отказаться от этой мысли.

В первый раз фестиваль электронной музыки GEM Fest прошел в Анаклии в 2015 году. В его основу лег популярный украинский проект KaZantip.