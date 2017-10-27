«У евреев и армян много общего»: Азнавура в Израиле наградили за спасение евреев
27 октября 2017 - 10:20 AMT
PanARMENIAN.Net - Легендарный французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур получил награду в Израиле за участие в спасении евреев в годы Второй мировой войны. Об этом сообщила пресс-служба главы еврейского государства Реувена Ривлина.
В президентской резиденции в Иерусалиме 93-летнему артисту вручили медаль Рауля Валленберга.
«Награда присуждена Азнавуру за гуманитарную деятельность во времена Холокоста его семьи, укрывшей несколько человек, которых преследовали нацисты. Активное участие в спасательных операциях принимали Шарль и его сестра Аида», — говорится в сообщении, пишет РИА Новости.
Медаль носит имя шведского дипломата, который спас тысячи евреев в контролируемой нацистами Венгрии, и предположительно умер после войны в советской тюрьме. Награду Азнавуру присудил базирующийся в Нью-Йорке Международный фонд Рауля Валленберга, но получить ее шансонье предпочел в Иерусалиме, сообщила пресс-служба израильского президента.
«Ваша семья – это замечательный пример отваги, мой дорогой друг. Еврейский народ никогда этого не забудет и навечно сохранит благодарность вам и вашей семье», — сказал Ривлин, который участвовал в церемонии награждения.
Азнавур в ответном слове признавался в любви к Иерусалиму и говорил о своих армянских корнях. «У нас так много общего, у евреев и армян, в беде и радости, в работе, музыке, искусстве, способности к языкам, к тому, чтобы становиться важными людьми в странах, которые нас приняли», — сказал шансонье.
Несмотря на возраст, Азнавур 28 октября даст концерт в Тель-Авиве.
Семья Азнавур была тесно связана с Missak Manoussian Resistance Group — группой сопротивления Мисака Манушяна. Они предоставляли приют армянам, евреям и другим людям в своей квартире в Париже, рискуя собственной жизнью.
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