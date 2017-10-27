Назарбаев подписал указ о переводе казахского алфавита на латиницу
27 октября 2017 - 10:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 26 октября подписал указ о постепенном переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу. Соответствующий документ был опубликован 27 октября на сайте президента.
Согласно указу, правительство Казахстана должно образовать национальную комиссию по переводу казахского алфавита на латинскую графику. Полностью этот процесс должен завершиться к 2025 году. В приложении к указу приводится таблица с новым латинским алфавитом.
О том, что к 2025 году Казахстан должен перейти на латиницу, Назарбаев заявлял еще в 2012 году в стратегии «Казахстан 2050». В апреле 2017 года он поручил правительству страны составить график этого перехода.
Самое значимое
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Случай не единичный
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
Partner news
Последние новости
Дзюдоист Саакян дисквалифицирован на год за участие в ЧМ по самбо Генеральный секретарь федерации отметил, что они не запрещают спортсменам участвовать в других турнирах в том случае, если это не мешает календарному плану дзюдо
«Мурсия» пожаловалась на «Барселону» из-за мусора и беспорядка в раздевалке (видео) Представители клуба опубликовали в соцсетях видео, на котором продемонстрировали состояние гостевой раздевалки после игры Кубка Испании с «Барселоной»
Саудовская Аравия первой в мире предоставила гражданство роботу «Спасибо, королевство Саудовская Аравия. Я рассматриваю получение саудовского подданства как большую честь и горжусь тем, что стала первым роботом, получившим подданство», - сказала София
Джигарханяна могут признать недееспособным, либо его брак - фиктивным Помимо расторжения брака известному актеру предстоит самая главная схватка — он намеревается вернуть свое имущество, которое оказалось в собственности у супруги Виталины Цымбалюк-Романовской