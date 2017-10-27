Назарбаев подписал указ о переводе казахского алфавита на латиницу

PanARMENIAN.Net - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 26 октября подписал указ о постепенном переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу. Соответствующий документ был опубликован 27 октября на сайте президента.

Согласно указу, правительство Казахстана должно образовать национальную комиссию по переводу казахского алфавита на латинскую графику. Полностью этот процесс должен завершиться к 2025 году. В приложении к указу приводится таблица с новым латинским алфавитом.

О том, что к 2025 году Казахстан должен перейти на латиницу, Назарбаев заявлял еще в 2012 году в стратегии «Казахстан 2050». В апреле 2017 года он поручил правительству страны составить график этого перехода.