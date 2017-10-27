Пьяный азербайджанец грозил взорвать немецкий вокзал
27 октября 2017 - 11:23 AMT
PanARMENIAN.Net - Вечером 20 октября 41-летний азербайджанец в состоянии алкогольного опьянения вызвал панику на вокзале немецкого Касселя.
Проводники поезда, прибывшего на станцию Кассель-Вильгельмсхёх, сообщили сотрудникам федеральной полиции, что один из пассажиров ведет себя очень агрессивно. Когда полицейские попытались успокоить дебошира, он стал кричать, что у него в багаже бомба, которую немедленно взорвет, пишет Haqqin.az со ссылкой на местное издание Llokalo24.
Для того, чтобы успокоить мужчину, сотрудники полиции были вынуждены применить силу. Затем был проведен обыск багажа и личных вещей азербайджанца, имя которого не сообщается. Бомбы у него не оказалось.
Немецкое издание отмечает, что азербайджанец путешествовал с французским паспортом. Тест на алкоголь выявил, что мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Федеральная полиция Германии возбудила уголовное дело против азербайджанца и задержала его. Однако он позже был освобожден, так как у него оказалось достаточно денег, чтобы заплатить штраф в размере 500 евро, который ему назначил судья после консультаций с федеральным прокурором.
Самое значимое
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Случай не единичный
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
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