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Фильм «Последний житель» выиграл в 2 номинациях на международном «Фестивале Скандинавских стран»

Фильм «Последний житель» выиграл в 2 номинациях на международном «Фестивале Скандинавских стран»
27 октября 2017 - 13:30 AMT

PanARMENIAN.Net - Фильм «Последний житель» Дживана Аветисяна выиграл сразу в двух номинациях на международном «Фестивале Скандинавских стран» (Scandinavian International Film Festival) в Хельсинки.

Фильм признан лучшим на фестивале, а армянский актер Александр Хачатрян, исполнивший роль главного героя фильма, победил в номинации «Лучший актер».

Фестиваль стартовал 25 октября, завершится 28 октября показом фильма «Последний житель».

Фильм «Последний житель» повествует о последнем жителе села, опустевшего вследствие карабахского конфликта. Однако главный герой по имени Абгар не может уехать, поскольку ждет возвращения дочери, которая после погромов попала в психиатрическую лечебницу. Саундтрек к фильму написал лидер группы System of a Down Серж Танкян.

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