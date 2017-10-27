США назвали российские предприятия, сотрудничество с которыми чревато санкциями

PanARMENIAN.Net - Власти США представили перечень организаций и ведомств России, с которыми хотят запретить третьим лицам вести дела под угрозой санкций. При этом ряд структур уже внесен в американские черные списки. Об этом говорится в документах, опубликованных американскими СМИ, в том числе газетой The New York Times.

В список, в частности, включены «Адмиралтейские верфи», «Алмаз-Антей», Ижевский механический завод, концерны «Калашников» и «Ижмаш», Научно-производственное объединение «СПЛАВ», ПАО «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина, г. Екатеринбург», компания «Рособоронэкспорт». Кроме того, в черный список вошли Акционерное общество «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова», АО «Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады», военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения» (ВПК «НПО машиностроения»), ООО «Молот-Оружие», ОАО «Мытищинский машиностроительный завод», Акционерное общество «Опытное конструкторское бюро «НОВАТОР», корпорация «ОБОРОНПРОМ», акционерное общество «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), концерн «РТИ», корпорация УВЗ («Уралвагонзавод»), госкорпорация Ростех, ПАО «Долгопрудненское научно-производственное предприятие», пишет ТАСС.

В перечне также указано НПО «Высокоточные комплексы», против него введены секторальные санкции ЕС.

В будущем санкции могут затронуть партнеров российской корпорации «МиГ», компании «Сухой», «Вертолеты России», концерна «Созвездие» и других российских предприятий.

Кроме того, в список ведомство, на которые распространяются ограничения, внесены структуры российского разведсектора: Главное управление (бывшее ГРУ) Генштаба ВС РФ, Федеральная служба безопасности и Служба внешней разведки. При этом ведомства уже давно находятся под американскими санкциями, которые были введены еще при предыдущем американском лидере Бараке Обаме.

Согласно руководству к применению закона о санкциях, ограничения должны быть применены в отношении лиц, которые, если это станет известно, участвуют только лишь в «значительных транзакциях» со структурами, указанными в списке. При этом значимость и объем сделки будет оценивать сам Госдепартамент исходя из некоторых факторов, причем они могут различаться в каждом конкретном случае. Мелкие сделки с этими российскими структурами не запрещены.