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2 армянских вуза вошли в рейтинг 250 лучших университетов региона

2 армянских вуза вошли в рейтинг 250 лучших университетов региона
27 октября 2017 - 18:37 AMT

PanARMENIAN.Net - Два армянских университета вошли в университетский рейтинг QS EECA University Rankings 2018 (Рейтинг вузов QS: Развивающаяся Европа и Центральная Азия) британской компании Quacquarelli Symonds.

Рейтинг объединяет 250 лучших университетов региона. Так, Ереванский государственный университет (ЕГУ) занимает в рейтинге 181 место, а Российско-армянский университет (РАУ) - 201.

ЕГУ - крупнейший университет в Армении, которыйс момента основания в 1919 году окончили более 100 000 студентов. РАУ был основан в 1997 годупо инициативе правительств Армении и России.Согласно рейтинговой таблице, 25% студентов университета являются иностранными гражданами.

Рейтинг уже 4 года возглавляет Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова в течение четырех лет. Также в рейтинг вошли 6 вузов Азербайджана и один грузинский.

В рейтинге лучшие учебные заведения региона определены на основе девяти критериев:научная репутация (30%),репутация среди работодателей (20%),соотношение профессорско-преподавательского состава и студентов (15%),доля иностранного профессорско-преподавательского состава (2,5%),доля иностранных студентов (2,5%),публикационная активность ППС (10%),научное цитирование публикаций (5%),доля сотрудников с ученой степенью (5%),эффективность интернет-ресурсов (10%).

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