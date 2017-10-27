«Давайте вдохновлять детей»: Мхитарян встретился с детьми с ограниченными возможностями
27 октября 2017 - 14:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян в рамках акции, ежегодно организуемой благотворительным фондом клуба - Manchester United Foundation, встретился с детьми с ограниченными возможностями.
Видеозапись со встречи Мхитарян опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook, озаглавив ее «Давайте вдохновлять детей».
В ходе встречи футболист побеседовал с одним из детей: «Для того, чтобы стать лучшим, ты должен усердно работать, верить в свои силы и ежедневно улучшать свои качества. Нужно постоянно работать над собой, и тогда все будет хорошо».
В июне капитан сборной Армении и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян встретился с подопечными фонда «Дети Армении» (COAF).
Самое значимое
Мхитарян был заменен на 90-й минуте матча
Ялян выступает в весовой категории 58 кг.
Бронзовыми медалистами стали среди молодых людей Феликс Даниелян (48 кг) и Ваагн Чалян (82 кг)
После перерыва хозяевам поля удалось сравнять счет. На 62-й минуте автором гола в составе сборной Казахстана стал Бауржан Турысбек
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