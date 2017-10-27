«Давайте вдохновлять детей»: Мхитарян встретился с детьми с ограниченными возможностями

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян в рамках акции, ежегодно организуемой благотворительным фондом клуба - Manchester United Foundation, встретился с детьми с ограниченными возможностями.

Видеозапись со встречи Мхитарян опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook, озаглавив ее «Давайте вдохновлять детей».

В ходе встречи футболист побеседовал с одним из детей: «Для того, чтобы стать лучшим, ты должен усердно работать, верить в свои силы и ежедневно улучшать свои качества. Нужно постоянно работать над собой, и тогда все будет хорошо».

В июне капитан сборной Армении и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян встретился с подопечными фонда «Дети Армении» (COAF).