Business Insider: Армянский стартап CodeFights помогает нанимать на работу программистов без резюме

PanARMENIAN.Net - Известное издание Business Insider рассказало об армянском стартапе CodeFights, который поможет компаниям оценивать потенциальных сотрудников наоснове ихреальных навыков, аненаоснове информации, которую ониуказали осебе врезюме. Стартап армянских разработчиков предлагает новую систему, которая улучшит процесс отбора сотрудников и принятия их на работу.

«Чтобы быть отличным программистом, вовсе необязательно иметь опыт работы вкрупной технологической компании илизакончить престижный ВУЗ. Однако рекрутеры досихпориспользуют этимаркеры, чтобы оценить способности кандидата приприеме наработу. CodeFights надеется изменить этот подход»,- пишет издание.

«Инженеры больше неприходят излучших школ икомпаний. Темнеменее рекрутеры продолжают использовать биографию кандидата какинструмент оценки егоспособностей»,— рассказывает Тигран Слоян, CEO CodeFights.

Стартап, созданный бывшими сотрудниками Google иOracle, помогал компаниям нанимать программистов, которые приходили насайт CodeFights попрактиковаться вкодировании. Узнав, чтостартап отбирает талантливых инженеров, партнеры компании, втомчисле Uber, Asana иEvernote, призвали CodeFights создать инструмент, который онимогли быиспользовать длятестирования кандидатов, чтобы понимать, кого изнихможно пригласить наличное собеседование.

Стартап создал систему CodeFightsR, через которую рекрутеры могут отправить соискателю тестовое задание попрограммированию. Оценку поитогам выполненного задания проставит сама система. Рекрутерам лишь останется решить, скемизкандидатов встретиться лично. Программисты, посещающие сайт компании, могут сразиться счат-ботом, чтобы вигровой форме проверить свои навыки. Если онивыигрывают, чат-ботспросит, заинтересован личеловек вработе втойилииной компании. Дляработодателей этоещеодин шанс найти квалифицированных сотрудников, которые, возможно, нестали быпроходить через стандартную процедуру отклика навакансию.

Использовать CodeFightsR можно нетолько дляпоиска новых сотрудников, ноидлятестирования ужесуществующих.

Также CodeFightsR может напомнить, чтонекоторые вопросы, которые HR-специалисты задают кандидатам, неимеют отношения кпозиции, накоторую онипретендуют.

Стартап CodeFights создан Тиграном Слояном (генеральный директор компании), Арамом Шатахтсяном (технический директор) Феликсом Десрочесом (разработчик). Технические компании используют его, чтобы найти хороших программистов, а программисты используют его, чтобы освоить новые навыки. Крупные компании получают тысячи резюме в месяц, и на их основе трудно сказать, насколько программист или разработчик квалифицирован. Игра же позволяет понять уровень квалификации потенциального работника. Также CodeFights позволяет программистам решать задачи из разных областей программирования и повышать уровень своих навыков - вместо бессмысленной траты времени игрок учит что-то новое, оттачивая навыки программирования и математики в «сражениях» с другими пользователями.