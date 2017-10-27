Саудовская Аравия первой в мире предоставила гражданство роботу
27 октября 2017 - 13:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Андроид София стала первым роботом в мире, получившим подданство в стране пребывания после своего успешного выступления на конференции «Инвестиционная инициатива будущего», проходящей в Саудовской Аравии.
Новые технологии стали одной из ключевых тем конференции, на которой Саудовская Аравия, крупнейший производитель и экспортер нефти в мире, презентовала для инвесторов программу экономических реформ «Видение 2030», которая в том числе предусматривает многомиллиардные инвестиции в технологии будущего, включая робототехнику.
София, разработанная и произведенная гонконгской компанией Hanson Robotics, стала одним из «спикеров» на сессии «Думающие машины: Искусственный интеллект и и роботы», вместе с главами транснациональных компаний ABB и Softbank, пишет ТАСС.
«У нас есть небольшое объявление. Мы только что узнали, София, и я надеюсь, что ты меня слышишь, что ты только что получила саудовское подданство», - объявил модератор дискуссии Эндрю Соркин, ведущий американской телекомпании CNBC.
Получение саудовского подданства, которое дает его обладателям право на щедрые социальные привилегии, практически невозможно для миллионов работающих на протяжении многих лет в этой стране иностранцев и их детей, даже если они там родились.
«Спасибо, королевство Саудовская Аравия. Я рассматриваю получение саудовского подданства как большую честь и горжусь тем, что стала первым роботом, получившим подданство», - сказала София.
Модератор дискуссии затем спросил андроида о том, как она относится к злым роботам, которые мечтают уничтожить человеческую расу, как в фильме «Бегущий по лезвию бритвы 2049» и многих других фильмах.
«Вы смотрели слишком много голливудских фильмов и читали Илона Маска», - пошутила в ответ София. Она добавила, что хочет быть как люди, и продемонстрировала возможность плакать и смеяться.
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