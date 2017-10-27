Дзюдоист Саакян дисквалифицирован на год за участие в ЧМ по самбо

PanARMENIAN.Net - Федерация дзюдо Армении дисквалифицировала Григора Саакяна на один год. Об этом заявил генеральный секретарь федерации Татул Оганесян.

«Саакян является одним из лидеров нашей сборной. Мы весь год готовили его, тратили средства, включали в сборную, посылали на международные соревнования. Однако он принял участие в чемпионате мира по другому виду спорта, когда впереди предстоял чемпионат мира по дзюдо. Саакян предпочел самбо», - сказал Оганесян, передает пресс-служба НОКА.

Генеральный секретарь федерации отметил, что они не запрещают спортсменам участвовать в других турнирах в том случае, если это не мешает календарному плану дзюдо. Однако при этом нужно обязательно получить разрешение федерации.