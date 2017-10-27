Похищенному из Тбилиси азербайджанскому журналисту присудили премию им. Павла Шеремета
27 октября 2017 - 16:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Журналистская премия имени Павла Шеремета была присуждена независимому азербайджанскому журналисту-исследователю Афгану Мухтарлы.
Его похитили в Грузии 29 мая и тайно перевезли в Азербайджан.
Награждение состоялось в Таллине во время форума гражданского общества «Восточного партнерства». Награду вручили жене журналиста, Лейле Мустафаевой, поскольку ее муж до сих пор находится в тюрьме, пишет Грузия-Online.
Премию имени Шеремета вручают за смелость и преданность журналистским стандартам представителям СМИ из стран «Восточного партнерства». Афган Мухтарлы писал статьи, в частности, о незаконном трафике и контрабанде через границу Азербайджана.
Информация о пропаже Мухтарлы распространилась 30 мая. Позже супруга Мухтарлы и его адвокат Эльчин Садыгов заявили, что его похитили в Тбилиси и тайно доставили в Баку. В этом, якобы, могли участвовать представители грузинских спецслужб, переодетые в гражданскую форму.
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Случай не единичный
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
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