Похищенному из Тбилиси азербайджанскому журналисту присудили премию им. Павла Шеремета

PanARMENIAN.Net - Журналистская премия имени Павла Шеремета была присуждена независимому азербайджанскому журналисту-исследователю Афгану Мухтарлы.

Его похитили в Грузии 29 мая и тайно перевезли в Азербайджан.

Награждение состоялось в Таллине во время форума гражданского общества «Восточного партнерства». Награду вручили жене журналиста, Лейле Мустафаевой, поскольку ее муж до сих пор находится в тюрьме, пишет Грузия-Online.

Премию имени Шеремета вручают за смелость и преданность журналистским стандартам представителям СМИ из стран «Восточного партнерства». Афган Мухтарлы писал статьи, в частности, о незаконном трафике и контрабанде через границу Азербайджана.

Информация о пропаже Мухтарлы распространилась 30 мая. Позже супруга Мухтарлы и его адвокат Эльчин Садыгов заявили, что его похитили в Тбилиси и тайно доставили в Баку. В этом, якобы, могли участвовать представители грузинских спецслужб, переодетые в гражданскую форму.