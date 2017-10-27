WhatsApp запустил функцию удаления отправленных сообщений с чужих устройств

PanARMENIAN.Net - МессенджерWhatsApp запустил функцию удаления отправленных сообщений с чужих устройств.

Новая функция позволяет удалить сообщения для всех получателей и на всех устройствах: оно исчезнет не только из вашего мессенджера, но также и на устройстве получателя. Сообщение можно будет удалить в течение 7 минут, пишет The Telegraph.

После удаления сообщенияполучатель увидит надпись: «Это сообщение удалено».

Функция пока работает не для всех пользователей, но обязательно появится в скором времени на всех устройствах.