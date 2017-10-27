Россия готова реструктурировать долг Венесуэлы в размере около $3 млрд
27 октября 2017 - 17:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Москва согласилась реструктурировать долг в размере почти 3 миллиардов долларов. Соглашение, подготовленное Россией и Венесуэлой, предусматривает разделение его погашения на две части и льготные условия для первой из этих частей. Об этом заявил на пресс-конференции российский министр финансов Антон Силуанов.
По его словам, Россия готова пойти на отсрочку погашения долга. Предполагается, что сумма погашения первой его части будет небольшой, «чтобы было по силам коллегам из Венесуэлы», а большая часть будет перенесена на второй этап расчета, пишет Deutsche Welle.
Российский министр отметил, что Венесуэла пока не парафировала соглашение с Россией.
Кредит для финансирования поставок российской промышленной продукции на сумму до 4 миллиардов долларов был предоставлен Каракасу в 2011 году. Осенью 2016 года правительство РФ согласилось с консолидацией долга в размере 2,84 миллиарда долларов и его погашением равными полугодовыми траншами в течение трех лет, начиная с марта 2019 года.
За последние 20 лет Россия списала более 140 миллиардов долларов иностранным заемщикам. Кубе, в частности, простили 30 миллиардов долларов, КНДР — 11 миллиардов долларов.
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