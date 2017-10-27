В Китае «Макдоналдс» переименован в «Золотые арки»
27 октября 2017 - 17:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Американская сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» сменила в Китае название на «Золотые арки» (Jingongmen). Об этом свидетельствуют данные на сайте Национальной системы открытой информации кредитоспособности предприятий.
«Макдоналдс» пришел в Китай еще в начале 1990-х годов, сейчас количество ресторанов по всей стране превышает 2,5 тысячи, согласно программе развития сети, к 2022 году их число должно увеличиться до 4,5 тысячи. Предыдущее название «Майданлао» (Maidanglao) не имеет какого-то определенного смысла и является лишь транскрибированием названия ресторана с английского на китайский язык.
Изменение названия коснулось лишь юридических документов, прежними остались и вывески, и меню. Смена названия произошла еще 12 октября, однако СМИ узнали о произошедших изменениях только сейчас, пишет РИА Новости.
В январе 2017 года американская компания продала 80% акций своих подразделений на территории материкового Китая и в Гонконге двум инвестиционным фондам — Citic Group (52%) и Carlyle Group (28%), которые в ближайшие 20 лет будут развивать и управлять деятельностью ресторанов на условиях франшизы, сумма сделки составила более 2 миллиардов долларов.
По состоянию на данный момент, американская компания контролирует лишь 20% акций «Макдоналдс» на территории КНР.
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