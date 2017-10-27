В Instagram появился новый режим камеры - суперзум и стикеры к Хеллоуину

PanARMENIAN.Net - Команда фотосервиса Instagram объявила о запуске новых возможностей в мобильных приложениях для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android.

Апдейт приносит новый режим камеры под названием «суперзум» и специальные фильтры и стикеры к Хеллоуину, пишет Ferra.ru.

По словам разработчиков, суперзум позволяет записать забавное видео с «драматичными» звуковыми эффектами. При открытии камеры режим суперзума можно найти рядом с Boomerang. При активации Суперзума, объект съемки автоматически приближается под тревожную музыку. Таким способом можно снимать хоть селфи, хоть собственный бутерброд.

Instagram для iOS и Android доступен для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.