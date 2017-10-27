Microsoft разрабатывает складной планшет
27 октября 2017 - 18:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Microsoft разрабатывает складное устройство под кодовым названием Andromeda с акцентом на стилус и сенсорный ввод. Об этом рассказал профильный ресурс WindowsCentral со ссылкой на собственные источники.
На данный момент Andromeda представляет собой прототип складного планшета с Windows 10, базирующейся на Windows Core OS и CShell, для обработки изображения на складном дисплее.
Как подчеркивает источник, новый гаджет не предназначен стать заменой смартфона, скорее это аналог отмененного Microsoft Courier. Если коротко, то Andromeda — это такой цифровой карманный блокнот, пишет Ferra.ru.
Судя по всему аппаратная платформа у Andromeda основана на ARM-архитектуре, вероятнее всего, это будет новейший процессор Qualcomm Snapdragon.
Официальный дебют Microsoft Andromeda ожидается в 2018 году.
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