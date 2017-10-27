В Белоруссии уволили пнувшего котенка милиционера

PanARMENIAN.Net - В Белоруссии сотрудника милиции города Полоцк уволили за то, что он пнул котенка. Об этом сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

«Было установлено, что неблаговидный поступок совершил сотрудник полоцкой милиции. В результате проверки руководством принято решение о его увольнении в связи с совершением проступка, дискредитирующего звание сотрудника органов внутренних дел», — говорится в сообщении, пишет Lenta.ru.

По факту жестокого обращения с животным начали административный процесс.

Видеозапись того, как идущий по улице мужчина пнул котенка, 26 октября опубликовали в сообществе Витебска «ВКонтакте». Пользователи предложили обратиться в милицию, состояние животного неизвестно.