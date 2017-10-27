В Белоруссии уволили пнувшего котенка милиционера
27 октября 2017 - 18:49 AMT
PanARMENIAN.Net - В Белоруссии сотрудника милиции города Полоцк уволили за то, что он пнул котенка. Об этом сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.
«Было установлено, что неблаговидный поступок совершил сотрудник полоцкой милиции. В результате проверки руководством принято решение о его увольнении в связи с совершением проступка, дискредитирующего звание сотрудника органов внутренних дел», — говорится в сообщении, пишет Lenta.ru.
По факту жестокого обращения с животным начали административный процесс.
Видеозапись того, как идущий по улице мужчина пнул котенка, 26 октября опубликовали в сообществе Витебска «ВКонтакте». Пользователи предложили обратиться в милицию, состояние животного неизвестно.
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