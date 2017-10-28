Победитель ЧЕ по футболу получит €33 млн
28 октября 2017 - 10:51 AMT
PanARMENIAN.Net - ФИФА объявила суммы призовых за участие в чемпионате мира по футболу в России.
Каждый из участников соревнования получит по 7 млн евро – сумма не изменилась с ЧМ-2014 в Бразилии. Бронзовый призер турнира заработает 21 млн евро, серебряный – 25 млн, победитель – 33 млн евро, пишетEurosport.
Чемпионат мира состоится в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира пройдут в 11 городах страны. Действующий чемпион мира – сборная Германии.
Самое значимое
Мхитарян был заменен на 90-й минуте матча
Ялян выступает в весовой категории 58 кг.
Бронзовыми медалистами стали среди молодых людей Феликс Даниелян (48 кг) и Ваагн Чалян (82 кг)
После перерыва хозяевам поля удалось сравнять счет. На 62-й минуте автором гола в составе сборной Казахстана стал Бауржан Турысбек
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Британец нашел среди мусора неизвестные фотографии Джона Леннона Как сообщается, мужчина, пожелавший остаться анонимным, нашел снимки среди вещей своего покойного отца, который изучал искусство в 1970-х годах
Специалист Google: iPhone может вести съемку пользователей без их ведома По его мнению, таким образом приложения могут проверять настроение пользователей или фиксировать окружающих его обстановку и людей
С начала ноября в Армении похолодает на 5-6 градусов Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с. С 1-2 ноября температура воздуха понизится на 5-6 градусов
Азербайджан обстрелял позиции НКР из ПТРК «Спайк», минометов и гранатометов за неделю За указанный период ВС Азербайджана, помимо стрелкового оружия, в направлении армянских позиций применили также ПТРК «Спайк», минометы различного калибра и гранатометы