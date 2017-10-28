Испания распустила администрацию и парламент Каталонии

PanARMENIAN.Net - Правительство Испании приняло формальное решение о роспуске региональной администрации и парламента Каталонии, а также о введении прямого управления в регионе. Такое решение было принято на чрезвычайном заседании кабинета министров во главе с премьер-министром Мариано Рахоем вечером 27 октября.

Кроме того, решено 21 декабря 2017 года провести в Каталонии внеочередные выборы в парламент, пишет Deutsche Welle.

Ранее верхняя палата парламента Испании - Сенат - большинством голосов дала добро премьер-министру страны Мариано Рахою на отстранение от власти региональной администрации Каталонии. Глава правительства, вынося этот вопрос на рассмотрение сенаторов, руководствовался статьей 155-й Конституции, предусматривающей роспуск регионального правительства, парламента и прямое управление автономией. За применение этой статьи проголосовали 214 сенаторов, против - 47, один сенатор воздержался. Исход голосования был предрешен, так как Народная партия, к которой принадлежит Рахой, обладает в Сенате большинством. Помимо этого, сенаторы проголосовали за проведение в Каталонии в течение ближайших шести месяцев новых парламентских выборов.

Голосование в Сенате Испании состоялось после того, как в тот же день ранее парламент в Барселоне объявил о процессе создания независимого государства. Депутаты приняли резолюцию об учреждении «каталонской республики как независимого и суверенного государства», не указав срока его провозглашения.

В голосовании не участвовали представители оппозиционных партий, которые перед его началом покинули зал заседаний. Днем ранее глава региональной администрации Каталонии Карлес Пучдемон вновь ответил отказом на требование провести досрочные выборы в качестве пути выхода из кризиса.