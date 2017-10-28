«Матильда» за 2 дня проката собрала меньше, чем ожидал Учитель
28 октября 2017 - 11:23 AMT
PanARMENIAN.Net - Фильм «Матильда» собрал за два дня проката 69 миллионов рублей. Об этом сообщил режиссер картины Алексей Учитель на премьере в Берлине.
По его оценке, сборы могли бы быть больше, если бы картину рекламировали на телевидении. «Должно было быть 100 как минимум, я так думаю», — сказал Учитель, передает РИА Новости.
Режиссер высказал опасение, что сборы после первых выходных резко снизятся из-за отсутствия телерекламы, которая охватывает более возрастную аудиторию.
«В первый уик-энд те, кто хотел сходить, посмотрят. Но есть еще та часть аудитории «за сорок», которую надо заманить. А заманить ее можно рекламой, это раз, и какими-то популярными передачами, где сидят актеры из фильма и рассказывают что-то интересное», — пояснил режиссер.
Фильм Алексея Учителя рассказывает об увлечении наследника российского престола — будущего императора Николая II — балериной Матильдой Кшесинской. Кшесинскую в фильме представляет польская актриса Михалина Ольшанска, в роли Николая II — немецкий актер Ларс Айдингер, неоднократный номинант Германской кинопремии и Германской телепремии. Влюбленного в балерину офицера Воронцова сыграл Данила Козловский, а императрицу Александру Федоровну — немецкая театральная актриса Луиза Вольфрам. В ролях родителей мечущегося Ники выступили Ингеборга Дапкунайте и Сергей Гармаш.
В Армении также 26 октября состоялась премьера фильма.
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Сценарий фильма держится в секрете.
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