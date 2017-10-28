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Ученые поставили на ноги парализованного мужчину с помощью электричества

Ученые поставили на ноги парализованного мужчину с помощью электричества
28 октября 2017 - 13:55 AMT

PanARMENIAN.Net - Американским ученым из Луисвиллского университета удалось поставить на ноги пациента, парализованного ниже пояса, после десятков месяцев стимуляции его спинного мозга с помощью электрических сигналов.

О результатах своей работы они написали в журнале Scientific Reports.

Пациентом стал 32-летний мотоциклист, нижние конечности которого оказались обездвижены в результате несчастного случая. Из-за травмы верхней части позвоночника между головным и нижней частью спинного мозга мужчины «оборвалась» связь и двигательные нейроны больше не могли координировать действия мускулов, ответственных за движения ног, пишет РИА Новости.

Однако доктора вживили в тело пациента ниже травмированной области стимулятор, связанный с центральным генератором упорядоченной активности (ЦГУА), способным приводить мускулы в движение. Со временем это способствует появлению новых нейронных проводящих путей в головном мозге.

Спустя 44 месяца терапии и тренировок пациенту удалось встать на ноги и двигать ими уже без прибора. Как отмечает профессор департамента нейрохирургии в Луисвилле Сюзан Харкема, обычно вероятность восстановления двигательной функции нижних конечностей после повреждений спинного мозга невелика. Однако новое исследование показывает, что с помощью «интенсивного вмешательства», стимулирующего активность в нижнем отделе спинного мозга, эти шансы увеличиваются.

Ссылки по теме:
Ria.ru. Ученые с помощью электричества поставили на ноги парализованного мужчину
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