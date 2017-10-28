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Азербайджан сократил экспорт газа в Турцию

Азербайджан сократил экспорт газа в Турцию
28 октября 2017 - 12:10 AMT

PanARMENIAN.Net - Азербайджан в январе-августе 2017 года поставил в Турцию около 4,28 миллиарда кубометров газа против 4,33 миллиарда кубометров, поставленных за аналогичный период 2016 года. Об этом говорится в отчете Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции.

В августе Азербайджан приостанавливал добычу на месторождении «Шах Дениз», газ с которого поставляется в Турцию, пишет Trend.

В январе-августе Турция импортировала 35,93 миллиарда кубометров газа, из которых 29,49 миллиарда кубометров были импортированы по трубопроводам, а 6,44 миллиарда кубометров пришлись на импорт СПГ. Доля Азербайджана в общем объеме импортируемого в Турцию газа за отчетный период составила 11,9%.

Турция импортирует газ из Азербайджана по Южнокавказскому газопроводу (Баку-Тбилиси-Эрзурум). Турция заключила контракт на ежегодную закупку 6,6 миллиарда кубометров газа с азербайджанского морского газоконденсатного месторождения «Шах Дениз».

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