Азербайджан сократил экспорт газа в Турцию
28 октября 2017 - 12:10 AMT
PanARMENIAN.Net - Азербайджан в январе-августе 2017 года поставил в Турцию около 4,28 миллиарда кубометров газа против 4,33 миллиарда кубометров, поставленных за аналогичный период 2016 года. Об этом говорится в отчете Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции.
В августе Азербайджан приостанавливал добычу на месторождении «Шах Дениз», газ с которого поставляется в Турцию, пишет Trend.
В январе-августе Турция импортировала 35,93 миллиарда кубометров газа, из которых 29,49 миллиарда кубометров были импортированы по трубопроводам, а 6,44 миллиарда кубометров пришлись на импорт СПГ. Доля Азербайджана в общем объеме импортируемого в Турцию газа за отчетный период составила 11,9%.
Турция импортирует газ из Азербайджана по Южнокавказскому газопроводу (Баку-Тбилиси-Эрзурум). Турция заключила контракт на ежегодную закупку 6,6 миллиарда кубометров газа с азербайджанского морского газоконденсатного месторождения «Шах Дениз».
Самое значимое
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Случай не единичный
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
Partner news
Последние новости
Британец нашел среди мусора неизвестные фотографии Джона Леннона Как сообщается, мужчина, пожелавший остаться анонимным, нашел снимки среди вещей своего покойного отца, который изучал искусство в 1970-х годах
Специалист Google: iPhone может вести съемку пользователей без их ведома По его мнению, таким образом приложения могут проверять настроение пользователей или фиксировать окружающих его обстановку и людей
Армянские сборные по шахматам сыграют с командами Швейцарии и Греции в рамках ЧЕ Мужская сборная Армении сыграет командой Швейцарии, а женская сборная встретится со второй командой Греции
Ибрагимович пообещал вернуться в игру, даже если придется «пройти по воде» 36-летний швед продолжает восстанавливаться от травмы связок колена, которую он получил в матче четвертьфинала Лиги Европы с бельгийским «Андерлехтом»