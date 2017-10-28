В Степанакерте обсудили вопросы армейского строительства и сотрудничества с Ереваном
28 октября 2017 - 14:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 28 октября принял министра обороны Республики Армения Вигена Саркисяна и мэра Еревана Тарона Маргаряна. Об этом сообщает пресс-служба президента НКР.
В ходе встречи, в которой принял участие министр обороны НКР Левон Мнацаканян, был обсужден ряд вопросов, касающихся армейского строительства и сотрудничества с городом Ереваном. Говоря о системе обороны, президент подчеркнул, что сотрудничество двух армянских государств в этом направлении является одним из важнейших предусловий сохранения стабильности в регионе.
Саакян выразил признательность Маргаряну и ереванским властям за особое отношение к Армии обороны, Степанакерту и Арцаху в целом, подчеркнув, что сотрудничество с Ереваном оказывает положительное воздействие на эффективное осуществление различных программ в Республике Арцах.
Самое значимое
«Президенты согласились принять меры по активизации переговорного процесса и предпринять дополнительные шаги по снижению напряженности на линии соприкосновения», – отмечается в сообщении
«Наша встреча с президентом Бако Саакяном была очень продуктивной, и мы обсудили многие вопросы, связанные с конфликтом»,- отметил Шефер после встречи с президентом НКР
Цинкер сообщил, что проект признания Геноцида армян уже утвержден комиссией Кнессета по культуре. Далее вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании Кнессета
Посольство Армении находится на постоянной связи с местными властями, дополнительная информация будет предоставлена позднее.
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