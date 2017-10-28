В Степанакерте обсудили вопросы армейского строительства и сотрудничества с Ереваном

PanARMENIAN.Net - Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 28 октября принял министра обороны Республики Армения Вигена Саркисяна и мэра Еревана Тарона Маргаряна. Об этом сообщает пресс-служба президента НКР.

В ходе встречи, в которой принял участие министр обороны НКР Левон Мнацаканян, был обсужден ряд вопросов, касающихся армейского строительства и сотрудничества с городом Ереваном. Говоря о системе обороны, президент подчеркнул, что сотрудничество двух армянских государств в этом направлении является одним из важнейших предусловий сохранения стабильности в регионе.

Саакян выразил признательность Маргаряну и ереванским властям за особое отношение к Армии обороны, Степанакерту и Арцаху в целом, подчеркнув, что сотрудничество с Ереваном оказывает положительное воздействие на эффективное осуществление различных программ в Республике Арцах.