В Германии могут начать платить потребителям за пользование электричеством
28 октября 2017 - 12:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Немецкие производители электроэнергии могут начать платить потребителям за пользование электричеством.
Ожидается, что 29 октября производство ветровой электроэнергии в стране достигнет нового рекорда и объемы производства будут большими, чем нужно стране. Из-за этого цены на электричество упадут ниже нуля, пишет ТСН со ссылкой на Bloomberg.
Производители должны будут либо закрывать электростанции, чтобы уменьшить производство (но это невыгодно), или платить потребителям за пользование электроэнергией.
По прогнозам агентства, производство электроэнергии достигнет 39,190 мегаватт в 7 утра 29 октября, что эквивалентно выпуску около 40 ядерных реакторов и достаточно для удовлетворения более чем половины общей потребности Германии.
Ветровая энергия в настоящее время поставляет около 10 процентов электричества в Европе, и, как ожидается, она будет продолжать расти, когда технология станет дешевле. По данным Bloomberg New Energy Finance, стоимость электроэнергии, полученной от ветровых электростанций, в течение ближайших двух десятилетий уменьшится на 71%.
В мае 2016 года немецкие потребители уже получали деньги за пользование электроэнергией, когда производство энергии в стране достигло 38,370 мегаватт. Тогда цены на электричество стали ниже нуля на несколько часов. Но теперь, по прогнозам агентства, потребители будут получать деньги за потребленное электричество целый день.
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