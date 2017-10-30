Smithsonian: Мобильные залы для дегустации могут преобразовать армянский винодельческий туризм

PanARMENIAN.Net - В Вайоцдзорской области Армении откроются мобильные залы для дегустации вина (Wine Cubes), которые способствуют развитию винодельческого туризма в стране. Об этом говорится в статье The Smithsonian.

«Расположенные в юго-восточной части Армении, в старинном винодельческом районе, эти виноградники были выращены четырьмя поколениями армян», - пишет издание.

Semina Consulting, консалтинговая компания по развитию виноделия и поддержке виноделов Вайоцдзорской области, вместе с Օne Armenia инициирует программу Farm-to-Bottle, в рамках которой будут созданы залы для дегустации вина в целях развития винодельческого туризма в стране. Большая часть суммы, собранной для осуществления программы, - около $62․000 - будет направлена на строительные работы.

Открытые залы для дегустации вина будут переданы виноделам для представления их товара непосредственно клиентам. Помимо залов для дегустации, будут построены также бар и комната отдыха.

«Авторы проекта надеются, что это увеличит интерес к Вайоцдзорской области Армении, которая в последние годы переживает «возрождение» виноделия»,- пишет издание.

Авторы Farm-to-Bottle надеются обучить фермеров новым технологиям виноделия. Ожидается, что с июня 2018 года туристы смогут посетить первые подобные залы для дегустации и приобрести бутылку вина за $5-7.