В Израиле посадили оливковое дерево в честь Азнавура
28 октября 2017 - 15:29 AMT
PanARMENIAN.Net - В честь известного французского шансонье армянского происхождения Шарля Азнавура 27 октября в парке «Праведников мира» в израильском поселке Неве-Шалом было посажено оливковое дерево. Об этом на своей странице в Facebook сообщает член конгрегации Србоц Акопянц в Иерусалиме отец Овнан Багдасарян.
Азнавур удостоился этой чести за помощь в спасении евреев во время Второй мировой.
РанееАзнавур получил награду в Израиле за участие в спасении евреев в годы Второй мировой войны.В президентской резиденции в Иерусалиме 93-летнему артисту вручили медаль Рауля Валленберга. Медаль носит имя шведского дипломата, который спас тысячи евреев в контролируемой нацистами Венгрии, и предположительно умер после войны в советской тюрьме.
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