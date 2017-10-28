В Израиле посадили оливковое дерево в честь Азнавура

PanARMENIAN.Net - В честь известного французского шансонье армянского происхождения Шарля Азнавура 27 октября в парке «Праведников мира» в израильском поселке Неве-Шалом было посажено оливковое дерево. Об этом на своей странице в Facebook сообщает член конгрегации Србоц Акопянц в Иерусалиме отец Овнан Багдасарян.

Азнавур удостоился этой чести за помощь в спасении евреев во время Второй мировой.

РанееАзнавур получил награду в Израиле за участие в спасении евреев в годы Второй мировой войны.В президентской резиденции в Иерусалиме 93-летнему артисту вручили медаль Рауля Валленберга. Медаль носит имя шведского дипломата, который спас тысячи евреев в контролируемой нацистами Венгрии, и предположительно умер после войны в советской тюрьме.