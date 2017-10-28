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Азербайджан обстрелял позиции НКР из ПТРК «Спайк», минометов и гранатометов за неделю

Азербайджан обстрелял позиции НКР из ПТРК «Спайк», минометов и гранатометов за неделю
28 октября 2017 - 15:41 AMT

PanARMENIAN.Net - В период с 22 по 28 октября обстановка на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск, по сравнению с предыдущей неделей, была напряженной. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики, НКР).

За указанный период ВС Азербайджана, помимо стрелкового оружия, в направлении армянских позиций применили также ПТРК «Спайк», минометы различного калибра и гранатометы.

Подразделения Армии обороны НКР сохраняют полноценный контроль на передовой и продолжают уверенно выполнять поставленную боевую задачу.

Министр обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), командующий Армией обороны НКР, генерал-лейтенант Левон Мнацаканян 24 октября принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ, посла Анджея Каспршика.В ходе встречи обсуждалась напряженная обстановка, сложившаяся в предыдущие дни на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск. В частности Мнацаканян представил Каспршику доказательства применения ВС Азербайджана ПТРК «Спайк» и минометов.

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