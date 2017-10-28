Ибрагимович пообещал вернуться в игру, даже если придется «пройти по воде»

PanARMENIAN.Net - Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович заявил, что вернется на поле после травмы, даже если для этого придется идти по воде.

«Когда я получил травму, это было легко для меня. У меня была одна цель — вернуться, играть в футбол. Я вернусь точно так же, как и приходил. Я не вернусь хромым. Я выйду на поле именно так, как я этого хочу. Если нужно будет идти по воде, то я сделаю это», — сказал форвард, пишет Lenta.ru со ссылкой на Sky Sports.

В августе Ибрагимович вернулся в «Манчестер Юнайтед», подписав однолетний контракт. Его предыдущее соглашение с клубом истекло в июле. В сезоне-2016/2017 он провел за команду 46 матчей во всех турнирах, забив 28 мячей и став лучшим бомбардиром клуба.

36-летний швед продолжает восстанавливаться от травмы связок колена, которую он получил в матче четвертьфинала Лиги Европы с бельгийским «Андерлехтом». Он вернется в строй к концу 2017 года.

Согласно Библии, хождение по водам — одно из чудес, совершенных Иисусом Христом.