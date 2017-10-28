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Армянские сборные по шахматам сыграют с командами Швейцарии и Греции в рамках ЧЕ

Армянские сборные по шахматам сыграют с командами Швейцарии и Греции в рамках ЧЕ
28 октября 2017 - 15:46 AMT

PanARMENIAN.Net - 28 октября на острове Крит стартует командный чемпионат Европы по шахматам среди мужчин и женщин.

Стали известны соперники армянских сборных в первом туре, сообщает пресс-служба НОКА.

Мужская сборная Армении сыграет командой Швейцарии, а женская сборная встретится со второй командой Греции.

Чемпионат Европы по шахматам пройдет в Херсонесе.

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