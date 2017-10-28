Специалист Google: iPhone может вести съемку пользователей без их ведома
28 октября 2017 - 16:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Специалист американской корпорации Google Феликс Краузе выяснил, что камера смартфона iPhone может вести съемку пользователей без их ведома.
«Пользователи часто дают приложениям доступ к камере вскоре после скачивания. Эти приложения, например мессенджеры или новостные ресурсы, легко могут отслеживать лицо пользователя, делать фотографии или вести онлайн-трансляцию с помощью основной или фронтальной камеры», — говорится в исследовании в блоге Краузе, пишет РИА Новости.
По его мнению, таким образом приложения могут проверять настроение пользователей или фиксировать окружающих его обстановку и людей. Специалист уведомил об этом компанию-производителя Apple и предложил ей разработать уведомления о работе камеры.
По мнению Краузе, «единственным надежным способом защитить себя» остается блокировка камеры с помощью липкой ленты или специального чехла.
Он напомнил, что этот способ используют многие люди, включая основателя Facebook Марка Цукерберга.
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