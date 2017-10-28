Британец нашел среди мусора неизвестные фотографии Джона Леннона
28 октября 2017 - 16:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Британец обнаружил в ящике для мусора 26 негативов, на которых запечатлен музыкант и бывший участник The Beatles Джон Леннон.
Как сообщается, мужчина, пожелавший остаться анонимным, нашел снимки среди вещей своего покойного отца, который изучал искусство в 1970-х годах. Негативы пролежали среди мусора более 30 лет, потому что никто не видел в них особой ценности, пишет Lenta.ru со ссылкой на BBC News.
Сделанные в 1970 году снимки были переданы в Музей истории The Beatles в Ливерпуле.
По словам аукциониста Даррена Джулиена, стоимость находки может составить 10 тысяч фунтов стерлингов.
«Нечасто удается обнаружить фотографии Джона Леннона, которые до этого не были обнародованы», — подчеркнул он.
Джон Леннон — один из основателей группы The Beatles. После распада коллектива занялся сольным творчеством. Музыкант был убит 8 декабря 1980 года около своего дома в Нью-Йорке.
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