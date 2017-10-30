Командный ЧЕ по шахматам: Мужская сборная Армении победила Грецию, женская - проиграла Украине
30 октября 2017 - 10:29 AMT
PanARMENIAN.Net - На проходящем в Херсонесе (остров Крит) командном чемпионате Европы по шахматам мужская сборная Армении во втором туре со счетом 2,5:1,5 победила сборную Греции.
Левон Аронян и Габриел Саргсян одержали победы белыми фигурами. Сергей Мовсесян свою партию проиграл, а Грант Мелкумян на четвертой доске смог удержать ничейный результат, сообщает пресс-служба НОКА.
Женская сборная Армении по шахматам во втором туре командного чемпионата Европы со счетом 1:3 уступила сборной Украине.
Лилит Мкртчян и Мария Курсова сыграли вничью, а Элина Даниелян и Мария Геворгян потерпели поражения, соответственно, на первой и четвертой досках.
Чемпионат Европы по шахматам стартовал 28 октября.
Самое значимое
Мхитарян был заменен на 90-й минуте матча
Ялян выступает в весовой категории 58 кг.
Бронзовыми медалистами стали среди молодых людей Феликс Даниелян (48 кг) и Ваагн Чалян (82 кг)
После перерыва хозяевам поля удалось сравнять счет. На 62-й минуте автором гола в составе сборной Казахстана стал Бауржан Турысбек
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