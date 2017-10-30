// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Командный ЧЕ по шахматам: Мужская сборная Армении победила Грецию, женская - проиграла Украине

Командный ЧЕ по шахматам: Мужская сборная Армении победила Грецию, женская - проиграла Украине
30 октября 2017 - 10:29 AMT

PanARMENIAN.Net - На проходящем в Херсонесе (остров Крит) командном чемпионате Европы по шахматам мужская сборная Армении во втором туре со счетом 2,5:1,5 победила сборную Греции.

Левон Аронян и Габриел Саргсян одержали победы белыми фигурами. Сергей Мовсесян свою партию проиграл, а Грант Мелкумян на четвертой доске смог удержать ничейный результат, сообщает пресс-служба НОКА.

Женская сборная Армении по шахматам во втором туре командного чемпионата Европы со счетом 1:3 уступила сборной Украине.

Лилит Мкртчян и Мария Курсова сыграли вничью, а Элина Даниелян и Мария Геворгян потерпели поражения, соответственно, на первой и четвертой досках.

Чемпионат Европы по шахматам стартовал 28 октября.

 Самое значимое
Скоулс раскритиковал игру Мхитаряна против «Бенфики»Скоулс раскритиковал игру Мхитаряна против «Бенфики»
Мхитарян был заменен на 90-й минуте матча
Армения завоевала 2 бронзы и 1 серебро в первый день ЧМ по самбоАрмения завоевала 2 бронзы и 1 серебро в первый день ЧМ по самбо
Бронзовыми медалистами стали среди молодых людей Феликс Даниелян (48 кг) и Ваагн Чалян (82 кг)
Матч Армения - Казахстан закончился ничьей: Мхитарян - автор голаМатч Армения - Казахстан закончился ничьей: Мхитарян - автор гола
После перерыва хозяевам поля удалось сравнять счет. На 62-й минуте автором гола в составе сборной Казахстана стал Бауржан Турысбек
Partner news
 Статьи
Генрих, сын Гамлета

Восхождение главной звезды армянского футбола

 Самое читаемое в разделе
Оуэн: Мхитарян демонстрирует свою исключительность
MEN: Мхитарян нуждается в поддержке Моуринью
Аронян вновь сыграл вничью с Лижэнем в финале Кубка мира по шахматам: Все решит тай-брейк
Аронян победил Иванчука в первом туре 1/4 финала Кубка мира по шахматам
Главная
Все новости
Обзор: Спорт
Другие новости раздела
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
 Последние новости
В Москве установили памятник Андерсену работы армянских скульпторов Ваге и Микаэла Согоян Бронзовый монумент установили в парке 850-летия Москвы. Он представляет композицию из сказочных героев
Рассекреченные документы ЦРУ: Возможно Гитлер бежал в Латинскую Америку Один из информаторов американской разведки в 1955 году сообщал, что бывший эсэсовец Филипп Ситроен якобы встречался после окончания Второй мировой войны с Гитлером
Землетрясение в Иране ощутили и в Карабахе Очаг залегал на глубине 10 километров. Сила подземных толчков в эпицентре составила 4-5 баллов
В Саудовской Аравии женщинам разрешили посещать стадионы Как рассказал председатель Главного управления спорта королевства Турки аш-Шейх, центральные стадионы трех городов переоборудуют, чтобы их смогли посещать женщины