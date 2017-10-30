Командный ЧЕ по шахматам: Мужская сборная Армении победила Грецию, женская - проиграла Украине

PanARMENIAN.Net - На проходящем в Херсонесе (остров Крит) командном чемпионате Европы по шахматам мужская сборная Армении во втором туре со счетом 2,5:1,5 победила сборную Греции.

Левон Аронян и Габриел Саргсян одержали победы белыми фигурами. Сергей Мовсесян свою партию проиграл, а Грант Мелкумян на четвертой доске смог удержать ничейный результат, сообщает пресс-служба НОКА.

Женская сборная Армении по шахматам во втором туре командного чемпионата Европы со счетом 1:3 уступила сборной Украине.

Лилит Мкртчян и Мария Курсова сыграли вничью, а Элина Даниелян и Мария Геворгян потерпели поражения, соответственно, на первой и четвертой досках.

Чемпионат Европы по шахматам стартовал 28 октября.