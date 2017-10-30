В Саудовской Аравии женщинам разрешили посещать стадионы
30 октября 2017 - 10:41 AMT
PanARMENIAN.Net - С 2018 года жительницы Саудовской Аравии смогут присутствовать на спортивных состязаниях в Эр-Рияде, Эд-Даммаме и Джедде.
Как рассказал председатель Главного управления спорта королевства Турки аш-Шейх, центральные стадионы трех городов переоборудуют, чтобы их смогли посещать женщины, пишет Lenta.ru со ссылкой на Arab News.
При этом подчеркивается, что болельщиц будут ждать вместе с семьями. По законам Саудовской Аравии, женщины имеют право выходить из дома только в сопровождении родственников-мужчин.
Как отмечает издание, впервые аравийки со своими семьями смогли прийти на стадион в сентябре 2017 года на праздник Национального дня (объединения королевства). До этого посещать спортивные объекты имели право только мужчины.
В сентябре в Саудовской Аравии был снят запрет на вождение женщинами автомобилей. Новые правила должны заработать в середине следующего года.
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Случай не единичный
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