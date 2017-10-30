Землетрясение в Иране ощутили и в Карабахе
30 октября 2017 - 11:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Произошедшее 29 октября землетрясение в Иране ощутили и Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике) – городе Гадрут силой 2-3 балла. Об этомсообщает пресс-служба МЧС республики.
29 октября в 10:51 (06:51 по Гринвичу), сейсмологической сетью «Службы сейсмической защиты» министерства по чрезвычайным ситуациям Армении было зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,5 с эпицентром в 22 км к юго-западу от иранского города Парсабад.
Очаг залегал на глубине 10 километров. Сила подземных толчков в эпицентре составила 4-5 баллов.
Самое значимое
Как рассказал в беседе с PanARMENIAN.Net сам Ваан, идея производить содовую, которую можно будет использовать в коктейлях, пришла ему еще давно, так как сам он работает в барной индустрии
Как сообщила Социал-демократическая партия Эстонии, которая ранее инициировала в столичном парламенте соответствующий законопроект, установкой памятника займется специально созданная комиссия
«Конечно, спустя более 2000 лет после Ксенофонта многое изменилось, и, к несчастью пива, в регионе наиболее сосредоточены на истории виноделия, которая намного лучше документирована»,- говорится в статье
В целом, позиция армянского гражданства улучшилась за последние 5 лет на 3,2%
Partner news
Последние новости
В Москве установили памятник Андерсену работы армянских скульпторов Ваге и Микаэла Согоян Бронзовый монумент установили в парке 850-летия Москвы. Он представляет композицию из сказочных героев
Рассекреченные документы ЦРУ: Возможно Гитлер бежал в Латинскую Америку Один из информаторов американской разведки в 1955 году сообщал, что бывший эсэсовец Филипп Ситроен якобы встречался после окончания Второй мировой войны с Гитлером
В Саудовской Аравии женщинам разрешили посещать стадионы Как рассказал председатель Главного управления спорта королевства Турки аш-Шейх, центральные стадионы трех городов переоборудуют, чтобы их смогли посещать женщины
Командный ЧЕ по шахматам: Мужская сборная Армении победила Грецию, женская - проиграла Украине Женская сборная Армении по шахматам во втором туре командного чемпионата Европы со счетом 1:3 уступила сборной Украине