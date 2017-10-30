Рассекреченные документы ЦРУ: Возможно Гитлер бежал в Латинскую Америку
30 октября 2017 - 11:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Рассекреченные на днях документы из архивов ЦРУ косвенно подтверждают, что нацистский лидер Адольф Гитлер не покончил с собой в 1945 году, а бежал в Латинскую Америку.
Один из информаторов американской разведки в 1955 году сообщал, что бывший эсэсовец Филипп Ситроен якобы встречался после окончания Второй мировой войны с Гитлером, скрывавшимся в Колумбии под фамилией Шриттельмайер. В докладе агента утверждается, что Ситроен, будучи сотрудником Королевской голландской пароходной компании, контактировал с фюрером примерно раз в месяц. Это происходило во время командировок из Венесуэлы в Колумбию, пишет Lenta.ru со ссылкой на Sputnik Brasil.
В доказательство к документам была прикреплена фотография Ситроена с человеком, похожим на Адольфа Гитлера, сделанная в 1954 году в городе Тунха (запад Колумбии). Спустя какое-то время, по словам осведомителя ЦРУ, Гитлер перебрался в Аргентину.
По официальной версии, Адольф Гитлер вместе с женой Евой Браун покончили с собой 30 апреля 1945 года в Берлине во время штурма германской столицы советскими войсками. Их тела были сожжены в саду рейхсканцелярии.
27 октября по распоряжению президента США Дональда Трампа были рассекречены архивы спецслужб, связанные в том числе с убийством 35-го американского президента Джона Кеннеди. Документы загружены на специальный раздел сайта Национального архива США.
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