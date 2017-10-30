В опубликованном ИГ фото террорист «казнит» Месси и Неймара
30 октября 2017 - 14:16 AMT
PanARMENIAN.Net - Террористическая группировка «Исламское государство» опубликовала новое фото с угрозами в адрес чемпионата мира и звезд футбола – Лионеля Месси и Неймара.
На очередном постере террорист казнит игроков «Барселоны» и «ПСЖ». На фоне футболистов в землю воткнут флаг ИГ.
«Вы не будете в безопасности до тех пор, пока мы живем в мусульманских странах», – говорится в подписи к фото, пишет Eurosport.
ИГ уже запугивал игроков и организаторов ЧМ-2018 в России: на ранее опубликованном постере Месси плакал кровью, а города-участники ЧМ были атакованы террористами. Чемпионат мира в России состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года.
Самое значимое
Мхитарян был заменен на 90-й минуте матча
Ялян выступает в весовой категории 58 кг.
Бронзовыми медалистами стали среди молодых людей Феликс Даниелян (48 кг) и Ваагн Чалян (82 кг)
После перерыва хозяевам поля удалось сравнять счет. На 62-й минуте автором гола в составе сборной Казахстана стал Бауржан Турысбек
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Полиция обезвредила мужчину, взявшего в заложники ребенка в армянском Армавире Мужчина перевезен в больницу, где ему оказывается медицинская помощь
Железная дорога Баку - Тбилиси - Карс открылась Официальное открытие железной дороги Баку — Тбилиси — Карс, запланированное на 30 октября, состоялось. По ней пустили первый грузовой состав
Парламент Каталонии признал решение Мадрида о его роспуске: Ожидаются досрочные выборы Назначенное на 31 октября заседание президиума парламента отменено. В Мадриде выразили надежду, что досрочные выборы позволят «восстановить правовое государство»
В Азербайджане недовольны новостями российских СМИ о Карабахе Азербайджанские медиа также выдвинули версию о том, что российские СМИ активно распространяют подобную информацию по поручению Кремля, который поставил цель расколоть Европу