В опубликованном ИГ фото террорист «казнит» Месси и Неймара

PanARMENIAN.Net - Террористическая группировка «Исламское государство» опубликовала новое фото с угрозами в адрес чемпионата мира и звезд футбола – Лионеля Месси и Неймара.

На очередном постере террорист казнит игроков «Барселоны» и «ПСЖ». На фоне футболистов в землю воткнут флаг ИГ.

«Вы не будете в безопасности до тех пор, пока мы живем в мусульманских странах», – говорится в подписи к фото, пишет Eurosport.

ИГ уже запугивал игроков и организаторов ЧМ-2018 в России: на ранее опубликованном постере Месси плакал кровью, а города-участники ЧМ были атакованы террористами. Чемпионат мира в России состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года.