Армянское счастье: Телеканал «Россия 24» подготовил специальный репортаж о РА

PanARMENIAN.Net - Российский телеканал «Россия 24» подготовил специальный репортаж об Армении, рассказав об армянском счастье и представив интересные факты о стране.

Корреспондент телеканала Антон Борисов во время путешествия по Армении побывал в ряде армянских ресторанов и в репортаже представил малый бизнес в РА, акцентируя внимание на многовековых традициях и ремеслах. Так, он рассказывает о людях, которые готовят кебаб из севанских раков, о тех, кто рано утром ловит рыбу для ресторанов, о виноделах и других работягах.

В репортаже представлено приготовления армянского лаваша, а также оригинальный способ готовки сыра посредством закапывания в землю.

В репортаже упоминается, что граждане РФ могут посещать Армению без загранпаспорта. Только в 2016 году Армению посетило более 1 миллиона иностранцев.