// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Армянское счастье: Телеканал «Россия 24» подготовил специальный репортаж о РА (видео)

Армянское счастье: Телеканал «Россия 24» подготовил специальный репортаж о РА
 30 октября 2017 - 14:35 AMT

PanARMENIAN.Net - Российский телеканал «Россия 24» подготовил специальный репортаж об Армении, рассказав об армянском счастье и представив интересные факты о стране.

Корреспондент телеканала Антон Борисов во время путешествия по Армении побывал в ряде армянских ресторанов и в репортаже представил малый бизнес в РА, акцентируя внимание на многовековых традициях и ремеслах. Так, он рассказывает о людях, которые готовят кебаб из севанских раков, о тех, кто рано утром ловит рыбу для ресторанов, о виноделах и других работягах.

В репортаже представлено приготовления армянского лаваша, а также оригинальный способ готовки сыра посредством закапывания в землю.

В репортаже упоминается, что граждане РФ могут посещать Армению без загранпаспорта. Только в 2016 году Армению посетило более 1 миллиона иностранцев.

 Самое значимое
МГ ОБСЕ: Встреча президентов Армении и Азербайджана прошла в конструктивной атмосфереМГ ОБСЕ: Встреча президентов Армении и Азербайджана прошла в конструктивной атмосфере
«Президенты согласились принять меры по активизации переговорного процесса и предпринять дополнительные шаги по снижению напряженности на линии соприкосновения», – отмечается в сообщении
Новоназначенный сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США побывал в КарабахеНовоназначенный сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США побывал в Карабахе
«Наша встреча с президентом Бако Саакяном была очень продуктивной, и мы обсудили многие вопросы, связанные с конфликтом»,- отметил Шефер после встречи с президентом НКР
Экс-депутат Кнессета: Большинство израильтян - за признание Геноцида армянЭкс-депутат Кнессета: Большинство израильтян - за признание Геноцида армян
Цинкер сообщил, что проект признания Геноцида армян уже утвержден комиссией Кнессета по культуре. Далее вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании Кнессета
В ДТП в Грузии погибли 2 армян, 3 граждан РА пострадалиВ ДТП в Грузии погибли 2 армян, 3 граждан РА пострадали
Посольство Армении находится на постоянной связи с местными властями, дополнительная информация будет предоставлена позднее.
Partner news
 Статьи
Убитый ребенок, истерзанные старики, отрезанные головы солдат

Зверства азербайджанцев в ходе апрельской войны

 Самое читаемое в разделе
Граждане Армении могут получить право работать в России водителями с национальными правами
Епархия ААЦ в Грузии: Не имеем притязаний к храму в Гумбурдо и считаем его грузинским
Саргсян после встречи с Алиевым: Единственное решение - это Карабах вне Азербайджана
Джигарханян о жене: Она фантастический вор, попыталась завладеть финансами театра
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Архив за 30 октября 2017
Другие новости раздела
 Последние новости
Полиция обезвредила мужчину, взявшего в заложники ребенка в армянском Армавире Мужчина перевезен в больницу, где ему оказывается медицинская помощь
Командный ЧЕ по шахматам: Армянские сборные встретятся с Хорватией и Сербией Мужская сборная Армении после победы над Грецией делит 1-7 места (3-е по дополнительным показателям)
Железная дорога Баку - Тбилиси - Карс открылась Официальное открытие железной дороги Баку — Тбилиси — Карс, запланированное на 30 октября, состоялось. По ней пустили первый грузовой состав
Парламент Каталонии признал решение Мадрида о его роспуске: Ожидаются досрочные выборы Назначенное на 31 октября заседание президиума парламента отменено. В Мадриде выразили надежду, что досрочные выборы позволят «восстановить правовое государство»