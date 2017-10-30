Армянское счастье: Телеканал «Россия 24» подготовил специальный репортаж о РА (видео)
30 октября 2017 - 14:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Российский телеканал «Россия 24» подготовил специальный репортаж об Армении, рассказав об армянском счастье и представив интересные факты о стране.
Корреспондент телеканала Антон Борисов во время путешествия по Армении побывал в ряде армянских ресторанов и в репортаже представил малый бизнес в РА, акцентируя внимание на многовековых традициях и ремеслах. Так, он рассказывает о людях, которые готовят кебаб из севанских раков, о тех, кто рано утром ловит рыбу для ресторанов, о виноделах и других работягах.
В репортаже представлено приготовления армянского лаваша, а также оригинальный способ готовки сыра посредством закапывания в землю.
В репортаже упоминается, что граждане РФ могут посещать Армению без загранпаспорта. Только в 2016 году Армению посетило более 1 миллиона иностранцев.
Самое значимое
«Президенты согласились принять меры по активизации переговорного процесса и предпринять дополнительные шаги по снижению напряженности на линии соприкосновения», – отмечается в сообщении
«Наша встреча с президентом Бако Саакяном была очень продуктивной, и мы обсудили многие вопросы, связанные с конфликтом»,- отметил Шефер после встречи с президентом НКР
Цинкер сообщил, что проект признания Геноцида армян уже утвержден комиссией Кнессета по культуре. Далее вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании Кнессета
Посольство Армении находится на постоянной связи с местными властями, дополнительная информация будет предоставлена позднее.
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