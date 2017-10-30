В Армении в первые дни ноября ожидается дождь с грозой
30 октября 2017 - 15:07 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 31 октября в западных регионах, с 1-2 ноября в большинстве регионах ожидается дождь с грозой, в отдельных местах - усиление ветра до 15-20 м/с. С 3-4 ноября ожидается погода без осадков.
Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.
С 1-2 ноября, ночью 3 ноября температура воздуха понизится на 6-7 градуса, а 3-4 ноября повысится на 2-3 градуса.
В Ереване 31 октября возможен, а 1-2 ноября ожидается дождь с грозой, а также-усиление ветра до 12-17 м/с. С 3-4 ноября ожидается погода без осадков.
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