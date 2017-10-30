Мамедъяров: В ноябре сопредседатели МГ ОБСЕ встретятся с главами МИД Армении и Азербайджана

PanARMENIAN.Net - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ в середине ноября встретятся с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

По его словам, точная дата и место встречи пока неизвестны, пишет АПА.

Мамедъяров сказал, что вопрос проведения встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана станет известен после встречи с сопредседателями.

Министр обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), командующий Армией обороны НКР, генерал-лейтенант Левон Мнацаканян 24 октября принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ, посла Анджея Каспршика. В ходе встречи обсуждалась напряженная обстановка, сложившаяся в предыдущие дни на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск. В частности Мнацаканян представил Каспршику доказательства применения ВС Азербайджана ПТРК «Спайк» и минометов.