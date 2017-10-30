Мамедъяров: В ноябре сопредседатели МГ ОБСЕ встретятся с главами МИД Армении и Азербайджана
30 октября 2017 - 15:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ в середине ноября встретятся с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.
По его словам, точная дата и место встречи пока неизвестны, пишет АПА.
Мамедъяров сказал, что вопрос проведения встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана станет известен после встречи с сопредседателями.
Министр обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), командующий Армией обороны НКР, генерал-лейтенант Левон Мнацаканян 24 октября принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ, посла Анджея Каспршика. В ходе встречи обсуждалась напряженная обстановка, сложившаяся в предыдущие дни на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск. В частности Мнацаканян представил Каспршику доказательства применения ВС Азербайджана ПТРК «Спайк» и минометов.
Самое значимое
«Президенты согласились принять меры по активизации переговорного процесса и предпринять дополнительные шаги по снижению напряженности на линии соприкосновения», – отмечается в сообщении
«Наша встреча с президентом Бако Саакяном была очень продуктивной, и мы обсудили многие вопросы, связанные с конфликтом»,- отметил Шефер после встречи с президентом НКР
Цинкер сообщил, что проект признания Геноцида армян уже утвержден комиссией Кнессета по культуре. Далее вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании Кнессета
Посольство Армении находится на постоянной связи с местными властями, дополнительная информация будет предоставлена позднее.
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