В России мигранты не смогут водить машину по иностранным правам

PanARMENIAN.Net - В России могут ужесточить требования для водителей-иностранцев. В МВД предлагают внести поправки в закон «О безопасности дорожного движения», согласно которым национальные и международные права иностранцев будут признаваться недействительными через 6 месяцев после получения ими российского гражданства или вида на жительство (ВНЖ) в России.

В ведомстве рассчитывают, что эта мера позволит сократить число водителей-мигрантов, которые не спешат менять свои права на российские, пишет Life.

«Между тем никто не знает, как они получали права у себя на родине — проходили ли полноценное обучение в автошколе и экзамены или попросту их купили. Сами правила дорожного движения различаются в России и других странах. Мигрантам очень удобно пользоваться в России своими правами, потому что в большинстве случаев они не имеют срока действия»,- отмечает издание.

В МВД подготовили новые поправки в закон «О безопасности дорожного движения», которые в первую очередь затронут иностранцев, уже получивших вид на жительство в России. ВНЖ — это последняя ступень перед получением российского гражданства. Он выдается сроком на пять лет. В течение этого времени иностранец может подать документы на гражданство РФ либо остаться в статусе ВНЖ и продлевать его каждые пять лет. Сам иностранец при этом получает синий «паспорт». Этот документ является заменой внутреннего и заграничного паспорта.

Если предложение МВД примут, иностранец должен будет заново пройти обучение в российской автошколе и только в случае успешной сдачи всех экзаменов получить новое водительское удостоверение.

C 1 июня 2017 года в России наконец вступил в силу закон, запрещающий брать на работу водителей-мигрантов, не имеющих российских прав. Закон обязывает иностранцев, которые работают профессиональными водителями, иметь водительские удостоверения российского образца. За их отсутствие компании-работодателю грозит штраф в 50 тысяч рублей.

О необходимости замены иностранных прав власти России заговорили ещё в августе 2013 года. Произошло это после резонансного ДТП в подмосковном Подольске, где водитель из Армении Грачья Арутюнян за рулем груженного щебнем КамАЗа на полном ходу врезался в пассажирский автобус. Жертвами той аварии стали 18 человек, еще более 40 получили различные травмы.