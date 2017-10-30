ФИФА хочет заменить международные товарищеские матчи Мировой лигой

PanARMENIAN.Net - Международная федерация футбола рассматривает возможность замены международных товарищеских матчей Мировой лигой. По мнению чиновников ФИФА, товарищеские матчи все менее популярны.

В настоящий момент обсуждается идея создания Мировой лиги, которая, скорее всего, будет введена в 2019 году и проводиться в течение года. Предполагается, что в новом турнире команды будут разделены на три дивизиона – по аналогии с европейской Лигой наций, пишет Championat.com со ссылкой на This Day.

В сентябре был окончательно утвержден формат Лиги наций, который, правда, был раскритикован южноамериканскими странами.