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ФИФА хочет заменить международные товарищеские матчи Мировой лигой

ФИФА хочет заменить международные товарищеские матчи Мировой лигой
30 октября 2017 - 16:32 AMT

PanARMENIAN.Net - Международная федерация футбола рассматривает возможность замены международных товарищеских матчей Мировой лигой. По мнению чиновников ФИФА, товарищеские матчи все менее популярны.

В настоящий момент обсуждается идея создания Мировой лиги, которая, скорее всего, будет введена в 2019 году и проводиться в течение года. Предполагается, что в новом турнире команды будут разделены на три дивизиона – по аналогии с европейской Лигой наций, пишет Championat.com со ссылкой на This Day.

В сентябре был окончательно утвержден формат Лиги наций, который, правда, был раскритикован южноамериканскими странами.

Ссылки по теме:
Championat.com. ФИФА может отменить товарищеские матчи и создать Мировую лигу
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