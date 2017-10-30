ФИФА хочет заменить международные товарищеские матчи Мировой лигой
30 октября 2017 - 16:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Международная федерация футбола рассматривает возможность замены международных товарищеских матчей Мировой лигой. По мнению чиновников ФИФА, товарищеские матчи все менее популярны.
В настоящий момент обсуждается идея создания Мировой лиги, которая, скорее всего, будет введена в 2019 году и проводиться в течение года. Предполагается, что в новом турнире команды будут разделены на три дивизиона – по аналогии с европейской Лигой наций, пишет Championat.com со ссылкой на This Day.
В сентябре был окончательно утвержден формат Лиги наций, который, правда, был раскритикован южноамериканскими странами.
Самое значимое
Мхитарян был заменен на 90-й минуте матча
Ялян выступает в весовой категории 58 кг.
Бронзовыми медалистами стали среди молодых людей Феликс Даниелян (48 кг) и Ваагн Чалян (82 кг)
После перерыва хозяевам поля удалось сравнять счет. На 62-й минуте автором гола в составе сборной Казахстана стал Бауржан Турысбек
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Полиция обезвредила мужчину, взявшего в заложники ребенка в армянском Армавире Мужчина перевезен в больницу, где ему оказывается медицинская помощь
Железная дорога Баку - Тбилиси - Карс открылась Официальное открытие железной дороги Баку — Тбилиси — Карс, запланированное на 30 октября, состоялось. По ней пустили первый грузовой состав
Парламент Каталонии признал решение Мадрида о его роспуске: Ожидаются досрочные выборы Назначенное на 31 октября заседание президиума парламента отменено. В Мадриде выразили надежду, что досрочные выборы позволят «восстановить правовое государство»
В Азербайджане недовольны новостями российских СМИ о Карабахе Азербайджанские медиа также выдвинули версию о том, что российские СМИ активно распространяют подобную информацию по поручению Кремля, который поставил цель расколоть Европу