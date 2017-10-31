Путин отправится в Иран на встречу с Роухани и Алиевым
31 октября 2017 - 10:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент РФ Владимир Путин 1 ноября посетит Тегеран для участия во встрече с президентами Ирана и Азербайджана Хасаном Роухани и Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Ожидается, что лидеры обсудят наиболее актуальные темы взаимодействия трех стран в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах. Также Путин проведет двусторонние встречи с Роухани и Алиевым, пишет РИА Новости.
Ранее в иранском посольстве в Азербайджане сообщали, что президенты будут говорить, в частности о проекте транспортного коридора Север — Юг, который призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией.
Первый такой саммит прошел в Баку в августе 2016 года. По его итогам лидеры приняли декларацию, в которой подтвердили намерение развивать сотрудничество, например в борьбе с терроризмом. Последний раз Путин встречался с Роухани в России в марте 2017 года, с Алиевым — в июле.
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Случай не единичный
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