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Командный ЧЕ по шахматам: Мужская сборная РА сыграла вничью с Хорватией, женская - победила Сербию

Командный ЧЕ по шахматам: Мужская сборная РА сыграла вничью с Хорватией, женская - победила Сербию
31 октября 2017 - 10:58 AMT

PanARMENIAN.Net - 30 октября в Херсонесе (остров Крит) на командном чемпионате Европы по шахматам среди мужчин и женщин состоялись партии 3-го тура.

Мужская сборная Армении не смогла обыграть сборную Хорватии – 2:2. Вничью сыграли Левон Аронян, Сергей Мовсесян, Габриел Саргсян и Грант Мелкумян, сообщает пресс-служба НОКА.

Женская сборная Армении по шахматам в 3-м туре командного чемпионата Европы со счетом 3:1 победила команду Сербии.

Победные очки принесли Элина Даниелян, Лилит Мкртчян и Лилит Галоян. Мария Курсова потерпела поражение на четвертой доске.

Чемпионат Европы по шахматам стартовал 28 октября.

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