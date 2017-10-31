Командный ЧЕ по шахматам: Мужская сборная РА сыграла вничью с Хорватией, женская - победила Сербию
31 октября 2017 - 10:58 AMT
PanARMENIAN.Net - 30 октября в Херсонесе (остров Крит) на командном чемпионате Европы по шахматам среди мужчин и женщин состоялись партии 3-го тура.
Мужская сборная Армении не смогла обыграть сборную Хорватии – 2:2. Вничью сыграли Левон Аронян, Сергей Мовсесян, Габриел Саргсян и Грант Мелкумян, сообщает пресс-служба НОКА.
Женская сборная Армении по шахматам в 3-м туре командного чемпионата Европы со счетом 3:1 победила команду Сербии.
Победные очки принесли Элина Даниелян, Лилит Мкртчян и Лилит Галоян. Мария Курсова потерпела поражение на четвертой доске.
Чемпионат Европы по шахматам стартовал 28 октября.
Самое значимое
Мхитарян был заменен на 90-й минуте матча
Ялян выступает в весовой категории 58 кг.
Бронзовыми медалистами стали среди молодых людей Феликс Даниелян (48 кг) и Ваагн Чалян (82 кг)
После перерыва хозяевам поля удалось сравнять счет. На 62-й минуте автором гола в составе сборной Казахстана стал Бауржан Турысбек
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