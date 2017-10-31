Netflix закрывает сериал «Карточный домик» на фоне скандала со Спейси
31 октября 2017 - 11:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Netflix Inc. объявила о том, что один из самых популярных ее сериалов «Карточный домик» завершается. Нынешний сезон, шестой по счету, будет последним.
При этом Netflix выразил глубокую озабоченность в связи с появившимися сутки назад обвинениями в адрес сыгравшего главную роль в «Карточном домике» Кевина Спейси. Актер Энтони Рэпп обвинил своего коллегу по цеху в сексуальном домогательстве в 1986 году, пишет РБК со ссылкой на агентство Reuters.
Спейси в свою очередь ответил в Twitter, что ему было жутко услышать об истории, о которой даже не помнил. Он принес искренние извинения за свои действия, объяснив их сильным алкогольным опьянением.
Актер также признался, что имел связи как с мужчинами, так и с женщинами, а сейчас сделал выбор в пользу гомосексуальности.
«Карточный домик» — сериал, который выходит с 2013 года. В нем рассказывается о жизни людей, занимающих высокие посты в американской администрации и оказывающихся втянутыми в разного рода политические интриги.
Спейси — двукратный обладатель премии «Оскар» за роли в фильмах «Подозрительные лица» и «Красота по-американски». Среди других лент с его участием — «Секреты Лос-Анджелеса», «Планета Ка-Пэкс».
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