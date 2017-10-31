В Киеве продлили выставку в честь 200-летия Айвазовского

PanARMENIAN.Net - Национальный музей «Киевская картинная галерея» продлил работу выставки «Гений и море. Традиции, поиски, открытия» в честь 95-летия музея и 200-летия со дня рождения великого мариниста Ивана Айвазовского.

Вызвавшая большой интерес выставка будет проходить до 19 ноября. Как отметил директор музея Юрий Вакуленко, такое решение принято в связи с востребованностью выставки, пишет AnalitikaUA.net.

Ранее сообщалось, что выставка стартовавшая в сентябре, будет проходить до 31 октября.

В экспозиции представлены более 60 произведений живописи и графики ХVIII-ХХ вв. из коллекции музея, которые объединены морской тематикой. Также предусмотрен показ фотографий картин Айвазовского, утраченных музеем во время Второй мировой войны и экспонатов музея Шереметьевых: архивные материалы, фотографии, различные предметы, находящиеся на военных кораблях XIX в. и личные вещи морских офицеров – современников Айвазовского.

Экспозиция также включает более десятка живописных и графических произведений, которые представляют разные периоды творчества художника.

В июле Национальный банк Украины выпустил в обращение памятную монету «Иван Айвазовский». Монета выпущена в серии «Выдающиеся личности Украины», и введена в оборот тиражом в 35000 экземпляров.

Иван Константинович Айвазовский (Ованес Геворкович Айвазян) родился 29 июля 1817 года Феодосии. Его отец был армянским коммерсантом из Крыма. Художник написал больше 6 тысяч работ и завоевал мировую славу в качестве художника-мариниста. При жизни Айвазовского состоялось более 120 выставок его картин не только в России, но и во многих странах. Самые известные его работы — «Девятый вал», «Галатская башня в лунную ночь», «Хаос. Сотворение мира», «Неаполитанский залив», «Буря на море ночью» и «Переход евреев через Красное море». Живописец скончался на 83-м году жизни перед мольбертом в своем доме в Феодосии.